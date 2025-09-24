Манор Соломон покарав Севілью, забивши в її ворота через дві хвилини після провокації.

Вінгер Вільяреала Манор Соломон був спровокований фанатами Севільї, інформує Marca. На 84-й хвилині під час виходу ізраїльтянина на поле вболівальники господарів почали скандувати "Ізраїль – вбивці!". Через дві хвилини екс-вінгер Шахтаря забив гол і приніс Вільяреалу перемогу з рахунком 2:1.

Перед матчем група ультрас Севільї Biris Norte опублікувала пост у соціальних мережах: "Захисник геноциду приїде до нас додому. Наша позиція чітка: сіоністам немає місця в Нервіоні!"

Манор Соломон перейшов у Вільяреал з Тоттенхема на правах оренди перед закриттям літнього трансферного вікна.

Ізраїль проводить військову операцію в секторі Газа.

