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Ізраїль – Польща – 1:2 – відео голів та огляд матчу

08:26 367 Читать на русском
Ізраїль – Польща – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Ізраїль – Польща – 1:2 / Фото з відкритих джерел

У матчі 9-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року збірна Ізраїлю поступилась Польщі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

 

Євро-2020. Кваліфікація

Група G

Ізраїль – Польща – 1:2

Голи: Даббур, 88 – Крихов'як, 4, Пйонтек, 54

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Ізраїль у передостанньому матчі відбору Євро-2020 на власному полі приймав лідера групи G – збірну Польщі. Вже на четвертій хвилині півзахисник московського Локомотива Гжегож Крихов'як вивів гостей вперед. А на початку другого тайму Кшиштоф Пйонтек рахунок подвоїв і окреслив шанси поляків на перемогу. За дві хвилини до закінчення основного часу Мунас Даббур із Севільї один гол відквитав, але на більше у господарів просто не залишилось часу.

Перед останніми матчами відбору, які обидві команди проведуть 19 листопада (проти Македонії та Словенії відповідно) Польша з 22-ма пунктами впевнено очолює групу, Ізраїль з 11-ма балами залишився четвертим.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Євро-2020 Відеоновини Польща Польща Ізраїль Ізраїль Ізраїль - Польща
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