Бельгія програла Ізраїлю (0:1) у шостому турі Ліги націй УЄФА сезону 2024/25. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24",

Бельгія та Ізраїль представники групи А2, де перші два місця між собою поділили Франція та Італія. Цей матч був важливим для обох команд. Бельгійці у разі поразки у два м'ячі могли вилетіти, а Ізраїль навпаки міг врятувати своє становище.

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У першому таймі обидві команди особливо нічим не порадували. Бельгійці контролювали гру, але не заважали Ізраїлю пробивати по воротах. Під кінець першої половини гри "червоні дияволи" втратили Леандро Троссара через травму. По перерві малюнок гри не змінився і ніхто не поспішав забити. На 86 хвилині гол організував Ізраїль. Відзначитися вдалося Шуа. Цей гол став єдиним у матчі.

На турнірне становище перемога Ізраїлю ніяк не вплинула. Бельгійці обійшли їх за додатковими показниками і зіграють у стикових матчах.

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