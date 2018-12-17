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"Із тобою ще не закінчено", – Ібрагімовіч ефектно оголосив про місце продовження кар'єри

17:26 397 Читать на русском
"Із тобою ще не закінчено", – Ібрагімовіч ефектно оголосив про місце продовження кар'єри
Златан Ібрагімовіч / Reuters

Шведський ветеран Златан Ібрагімовіч, який провів сезон-2018 у складі американського Лос-Анджелес Гелаксі, оголосив про свої ігрові плани на майбутнє.

37-річний нападник оголосив про рішення у своєму твіттері.

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"МЛС, із тобою ще не закінчено", – написав Ібрагімовіч.

Таким чином, досвідчений швед, вочевидь, повідомив про те, що залишиться в складі Гелаксі на ще один сезон. У сезоні, що минув, Златан Ібрагімовіч провів у північноамериканській лізі 27 матчів, у яких забив 22 м'ячі та віддав 10 результативних передач.

Раніше форварда сватали до італійської Серії А, але нещодавно Мілан офіційно спростував ймовірність переходу Ібрагімовіча в січні.

Теги
Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч МЛС Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
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