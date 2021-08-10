"Із Селезньовим поспішили, треба повертати": Вацко висміяв Колос за мотивами вильоту з Ліги конференцій
Журналіст і коментатор Віктор Вацко коротко проаналізував гру Колоса у матчі-відповіді Ліги конференцій проти карагандинського Шахтаря (0:0, пенальті 1:3).
"Колос другу серію пенальті проводить: з київським Динамо в Кубку України минулого сезону і ось зараз із Шахтарем Караганда. Я бачу, що і справді з Женею Селезньовим поспішили. Потрібно повертати.
Шахтар Караганда – Колос – 0:0 (пенальті – 3:1) – відеоогляд матчу
Всі сміялися, що він тільки з пенальті забивав, а виходить, що, крім Селі, ніхто пенальті бити не вміє. Ще Оріховський був, але він зараз грає за Рух. Насправді Костишин говорив перед матчем, що він би не хотів серію пенальті. І ось, я так розумію, ми побачили чому", – сказав Вацко в ефірі програми Студія Live на ТК Футбол.
Нагадаємо, у серії післяматчевих пенальті удари Нурієва, Чурка і Павловця парирував голкіпер Шацький. Колос поступився та вилетів із Ліги конференцій.
Колос вилетів з Ліги конференцій, програвши Шахтарю К у серії пенальті – ковалівці не реалізували три удари