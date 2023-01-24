"З Русланом Ротанем є домовленість. Він вивів збірну на чемпіонат Європи, але у нього в контракті є пункт: якщо за результатом фінальної стадії чемпіонату континенту наша команда потрапить на Олімпійські ігри, то саме Ротань готуватиме команду на Олімпіаду.

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Тут ми не будемо винаходити велосипед. Вважаю, що у нашої команди є гарні шанси потрапити на Олімпіаду", – розповів Павелко на прес-конференції.

Нагадаємо, під керівництвом Руслана Ротаня молодіжна збірна України вийшла на Євро-2023. Нещодавно 41-річний фахівець очолив Олександрію – відповідно, до літа тренер поєднуватиме роботу в клубі та збірній.

Олімпіада-2024 відбудеться в Парижі. За золото поборються 16 футбольних збірних. Від Європи точно поїде Франція (на правах господаря), ще 3 учасники визначаться за підсумками молодіжного Євро-2023.

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