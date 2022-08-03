"Я уявляв собі, як Динамо може зіграти проти Фенербахче. Мій прогноз повністю спрацював. Я продовжую вважати, що кияни з кожним поєдинком гратимуть усе впевненіше та впевненіше. Це моє бачення, яке підтверджується виступами команди Луческу, яка поступово набуває форму.

Динамо – Штурм: де дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів

Вдома проти Штурма буде дуже обережна гра. Як і проти Фенербахче. Гол на виїзді вже не грає важливої ролі, тому протистояння буде напружене.

Австрійці – хороші. Втім, я вірю в українців. Зроблю ставки, що Динамо переможе та обидві команди заб'ють. Рахунок очікую на кшталт 2:1", – цитує Циганика Рейтинг букмекерів.

Поєдинок Динамо Київ – Штурм Грац стартує сьогодні, 3 серпня, о 21:00. Матч-відповідь запланований на 9 серпня в Австрії. Переможець у раунді плей-офф кваліфікації зіграє проти сильнішого в парі Бенфіка – Мітьюлланд (перша гра – 4:1).

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