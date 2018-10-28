Івобі пояснив, як змінився Арсенал під керівництвом Емері

Форвард Арсенала Алекс Івобі розповів, як змінилася атмосфера в команді з приходом головного тренера Унаї Емері.

"Тренер приніс новий стиль, і зараз ми насолоджуємося тим, що відбувається. Нам подобається бути разом, у нас хороша командна хімія – і я маю на увазі не тільки тих, хто виходить в старті, але і хлопців на лавці.

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Емері надав мені впевненості, щоб я міг показати себе і повірити в свої здібності. На тренуваннях він завжди дозволяє випробувати нові речі. Він просить бути позитивним, безпосереднім і доводити це в матчах.

Чи відчуваю я себе кращим як гравець, ніж рік тому? Я лише скажу, що я став більш впевненим. Я відчуваю це, навіть якщо роблю помилку. Думаю, саме в цьому різниця між мною зараз і рік тому", – цитує Івобі The Guardian.

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