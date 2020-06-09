Івановіч вирішив покинути Зеніт – Ракицькому підшукали зіркового партнера

Сербський захисник Зеніта Браніслав Івановіч не має наміру продовжувати співпрацю з пітерським клубом.

Браніслав Івановіч попрощається із Зенітом після завершення сезону, повідомляє Zurnal.rs.

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Чи вирішить 36-річний серб повісити бутси на цвях – поки невідомо. За інформацією видання, пітерці мають намір замінити Браніслава зіркою Арсенала Давідом Луїсом, який має скласти компанію Ярославу Ракицькому у центрі захисту російського клубу.

У нинішньому сезоні РПЛ Івановіч провів 21 матч, в яких відзначився трьома голами.

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