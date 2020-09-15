Культовий оборонець, який зробив собі ім'я в чемпіонаті Англії, повертається на Туманний Альбіон.

Захисник Браніслав Івановіч став гравцем Вест Бромвіча, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер італійський журналіст Ніколо Скіра.

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Угода 36-річного серба з "дроздами" розрахована на один сезон – до червня 2021 року. Дебютувати за свою нову команду оборонець зможе вже 19 вересня у матчі АПЛ проти Евертона.

Нагадаємо, Івановіч став вільним агентом, після того як покинув Зеніт по завершенні контракту. Transfermarkt оцінює футболіста в 1 млн євро.

Додамо, що серб здобув популярність завдяки своїм виступам за Челсі, у складі якого ставав чемпіоном Англії та вигравав Лігу чемпіонів та Лігу Європи.

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