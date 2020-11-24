Іванов розсудить Динамо та Ворсклу – УАФ оголосила призначення на 11-й тур
Комітет арбітрів УАФ призначив офіційних осіб, які будуть обслуговувати поєдинки чергового туру української Прем'єр-ліги.
11-й тур УПЛ буде розбитий на три дні. Одразу на трьох матчах працюватиме система VAR: Динамо – Ворскла, Дніпро-1 – Шахтар та Колос – Десна. Про це інформує офіційний сайт УАФ.
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27 листопада (п'ятниця)
19:00 – Львів – Маріуполь – Євген Арановський (Київ)
28 листопада (субота)
14:00 – Олександрія – Рух – Микола Балакін (Київська область)
17:00 – Динамо – Ворскла – Юрій Іванов (Донецька область), арбітр VAR – Катерина Монзуль (Харків)
19:30 – Дніпро-1 – Шахтар – Денис Шурман (Київська область), арбітр VAR – Андрій Коваленко (Полтава)
29 листопада (неділя)
14:00 – Минай – Зоря – Володимир Новохатній (Київ)
17:00 – Колос – Десна – Віталій Романов (Дніпро), арбітр VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький)
19:30 – Інгулець – Олімпік – Дмитро Бондаренко (Одеса)
До слова, після 10-ти турів в УПЛ лідирує Динамо, Шахтар йде другим, відстаючи на три пункти від киян. На дні турнірної таблиці розташувався Рух.
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