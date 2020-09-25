"Коли їздив у першу команду, не був психологічно і ментально готовим до того, що я можу боротися з тими гравцями, які є в першій команді. З дитячого футболу переходиш відразу в дорослий. Плюс коли там грають футболісти за 30-50 млн – це дуже важко. Я не був готовий.

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Мхітарян, Адріано, Дуглас Коста, Тейшейра, Фернандінью. Куди пальцем не тикни – зірка. Не було такого, що погано тренуєшся або граєш в матчах. Але тоді, щоб потрапити в першу команду, ти повинен був бути дуже сильним футболістом, на три голови вищим. Повинен бути на рівні першої команди.

Коли ти граєш в академії, один сезон провів за дубль, а тебе беруть у першу – важко себе максимально проявити. Практично неможливо, щоб гравець з дубля прийшов в першу команду і відразу став лідером або почав показувати надприродний футбол. Є задатки, талант. Якщо тренер бачить, що може розвинути з нього сильного футболіста, дати потренуватися, пограти півроку в команді, тоді вже можна робити якісь висновки. А так, взяти з дубля і сказати, щоб показав щось за один тиждень – це дуже важко", – сказав Іванісеня в ефірі YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

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