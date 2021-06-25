Дмитро Іванісеня, який незабаром піде з Зорі, відповів на запитання про своє майбутнє.

"Де планую продовжити кар'єру? Я поки не хочу давати інтерв'ю. Чому взагалі пішов із Зорі? Ви ж все читали і бачили.

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Мене пов'язували з Металістом Ярославського? Чи є шанс побачити мене в Першій лізі? Ні, це повністю неправда", – цитує Іванісеню Tribuna.

Зауважимо, Дмитро приєднався до "мужиків" влітку 2019-го та провів 68 матчів. Угода Іванісені з клубом завершується 30 червня, але генеральний директор Зорі заявив, що вона не буде продовжена.

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