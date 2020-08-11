Іванісеня розповів про свій стан після зараження COVID-19

"Зараз вже почуваюся добре. Коли почалися тренування, відчув нездужання, була температура. Здав тест, який виявився позитивним. Після мене здала команда, у всіх був негативний тест.

Іванісеня захворів на коронавірус – перший випадок у Зорі

Я на самоізоляції вже п'ятий день. Відчуваю себе добре, жодних симптомів немає, окрім втрати нюху і слабкого смаку. Думаю, через 9-10 днів здам ще один ПЛР-тест і після цього можна буде говорити про повернення до тренувань.

Де міг захворіти? Не знаю. Був у відпустці, дотримувався всіх правил карантину, у людних місцях завжди одягав маску, мив руки, але не вберіг себе від коронавірусу", – сказав Іванісеня у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, півзахисник Зорі став першим гравцем луганського клубу, в якого виявили COVID-19 – гравець відчув нездужання 6 серпня, після чого пройшов ПЛР-тест, який показав позитивний результат.

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