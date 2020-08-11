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Іванісеня розповів про свій стан після зараження COVID-19

12:41 - Читать на русском
Іванісеня розповів про свій стан після зараження COVID-19
Дмитро Іванісеня / Фото з відкритих джерел

Півзахисник луганської Зорі та збірної України Дмитро Іванісеня охарактеризував перебіг свого захворювання.

"Зараз вже почуваюся добре. Коли почалися тренування, відчув нездужання, була температура. Здав тест, який виявився позитивним. Після мене здала команда, у всіх був негативний тест.

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Я на самоізоляції вже п'ятий день. Відчуваю себе добре, жодних симптомів немає, окрім втрати нюху і слабкого смаку. Думаю, через 9-10 днів здам ще один ПЛР-тест і після цього можна буде говорити про повернення до тренувань.

Де міг захворіти? Не знаю. Був у відпустці, дотримувався всіх правил карантину, у людних місцях завжди одягав маску, мив руки, але не вберіг себе від коронавірусу", – сказав Іванісеня у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, півзахисник Зорі став першим гравцем луганського клубу, в якого виявили COVID-19 – гравець відчув нездужання 6 серпня, після чого пройшов ПЛР-тест, який показав позитивний результат.

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Теги
коронавірус Зоря Зоря УПЛ Дмитро Дмитро Іванісеня
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