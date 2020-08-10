Іванісеня розповів про пораду Шевченка під час виклику до збірної України

Півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня поділився враженнями від першого сезону в луганському клубі та пригадав виклик до національної збірної України.

"У нас було завдання – посісти третє місце. Ми її виконали, це хороший результат. Звичайно, невеликий осад залишився через те, що ми могли взяти і друге місце.

Зоря офіційно оголосила про підписання Фаворова

Але в цілому, звичайно, раді, що закінчили чемпіонат на третьому місці. У нас змінився тренер, змінилася тактика. Ми стали агресивніше грати в атаці, більше пресингувати, і грали через короткий пас.

Коли приїхав до табору збірної, Шевченко сказав, що тренери стежили за мною. Сказав звикати до команди і перебудовуватися під її стиль гри.

Я в Зорі, ще рік контракту, тому зараз бачу себе тільки в цій команді. Зараз нам оголосили, що Віктор Скрипник залишається головним тренером команди. Так що готуємося до нового чемпіонату", – поділився Іванісеня в інтерв'ю Команда№1.

До слова, хавбек провів 38 матчів у складі Зорі в минулому сезоні, відзначившись 1 голом. Також, Іванісеня отримав дебютний виклик до збірної України.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати