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Іванісеня розповів про пораду Шевченка під час виклику до збірної України

06:00 - Читать на русском
Іванісеня розповів про пораду Шевченка під час виклику до збірної України
Дмитро Іванісеня / фото ФК Зоря

Півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня поділився враженнями від першого сезону в луганському клубі та пригадав виклик до національної збірної України.

"У нас було завдання – посісти третє місце. Ми її виконали, це хороший результат. Звичайно, невеликий осад залишився через те, що ми могли взяти і друге місце.

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Але в цілому, звичайно, раді, що закінчили чемпіонат на третьому місці. У нас змінився тренер, змінилася тактика. Ми стали агресивніше грати в атаці, більше пресингувати, і грали через короткий пас.

Коли приїхав до табору збірної, Шевченко сказав, що тренери стежили за мною. Сказав звикати до команди і перебудовуватися під її стиль гри.

Я в Зорі, ще рік контракту, тому зараз бачу себе тільки в цій команді. Зараз нам оголосили, що Віктор Скрипник залишається головним тренером команди. Так що готуємося до нового чемпіонату", – поділився Іванісеня в інтерв'ю Команда№1.

До слова, хавбек провів 38 матчів у складі Зорі в минулому сезоні, відзначившись 1 голом. Також, Іванісеня отримав дебютний виклик до збірної України.

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Теги
Україна Україна Зоря Зоря Андрій Андрій Шевченко Дмитро Дмитро Іванісеня
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