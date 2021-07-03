Хавбек Дмитро Іванісеня досить швидко знайшов новий клуб після відходу з луганської Зорі.

Іванісеня підпише довгостроковий контракт з російським ФК Крилья Совєтов. Гравець вже приєднався до команди, яка перебуває на зборах у Сербії.

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Зазначається, що клуб став переможцем ФНЛ (другого за силою дивізіону Росії) у минулому сезоні та піднявся до російської Прем'єр-ліги.

Зауважимо, Дмитро приєднався до "мужиків" влітку 2019-го та провів 68 матчів. Угода Іванісені з клубом завершилась 30 червня, але генеральний директор Зорі заявив, що вона не буде продовжена. Додамо, що в активі хавбека 1 матч у складі збірної України.

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