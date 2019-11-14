Іванісеня про дебют у збірній України: Коли грав гімн, а я його співав – мурашки по шкірі бігали

Хавбек збірної України Дмитро Іванісеня поділився враженнями від свого дебюту в національній команді в переможному спарингу проти естонців (1:0).

"Дуже щасливий, що Андрій Шевченко дав шанс дебютувати в збірній України. У мене величезні емоції. Найголовніше, що виграли, це додає подвійної радості.

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Якщо чесно, особливо не хвилювався, коли виходив на поле. Але коли грав гімн, а я його співав – мурашки по шкірі бігали. Перед появою на заміну тренер сказав, що я знаю позицію. Попросив грати спокійно та показати те, що вмію.

Дебют під 13-м номером? Я нічого не обирав. Просто прийшла така футболка з моїм прізвищем. Я у збірній України дебютував би навіть під першим номером", – сказав Дмитро Іванісеня після матчу в етері каналу Футбол 1.

Хавбек Зорі замінив Сергія Сидорчука в перерві матчу з Естонією та відіграв увесь другий тайм. Іванісеня став 299-м дебютантом в історії збірної України. "Синьо-жовті" дотиснули естонців – 1:0.

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