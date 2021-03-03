"Як ми і припускали, була важка гра і багато боротьби. Було справжнє кубкове протистояння. Плюс ми відігравалися – програвали 0:1, виграли 2:1, думаю глядачам було цікаво. Ми програвали, потрібно було забивати. Забив – і добре.

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Для мене не було важко грати сьогодні центрального захисника. Я вже грав і в чемпіонаті, і в Лізі Європи на цій позиції. Після першого тайму тренер сказав, що потрібно виправити деякі моменти, трохи заспокоїти гру і грати більше в атаку.

Я думаю, що для цієї пори року поле було хорошим. До кінця матчу воно почало трохи просідати, але на даний момент газон був хорошим. Верес дуже хороша і сильна команда, вони показали, що можуть боротися за вихід в УПЛ, я їм побажаю в цьому успіху", – розповів Іванісеня у коментарі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що Зоря здолала Верес завдяки голам Іванісені та Кочергіна. Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться у четвер, 4 березня.

Зоря вийшла у півфінал Кубка України завдяки вольовій перемозі над Вересом із присмаком скандалу