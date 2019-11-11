toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЮВЕНТУС - МІЛАН

Іванісеня: Два роки тому я був без команди, а тепер їду в збірну України

08:54 25 Читать на русском
Іванісеня: Два роки тому я був без команди, а тепер їду в збірну України
Дмитро Іванісеня / фото з відкритих джерел

Півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня поділився емоціями від дебютного виклику до національної збірної України.

"Я дізнався про виклик від Богдана Михайліченка. Він мені зателефонував і каже: "Тебе що, у збірну викликали?" А я сидів з сім'єю вдома і кажу: "Та я не знаю, якщо чесно". Він сказав: "Подивись, там на сайті написали". Я спочатку шокований був. Вся моя сім'я раділа за мене, і я теж почав радіти. Величезні емоції, які важко передати словами.

Шевченко викликав у збірну України хавбека Зорі Іванісеню

Два роки тому я був без команди, тренувався в Києві на штучному полі і дивився футбол по телевізору – а завтра їду в збірну. Я трохи пограв у Динамо Тбілісі, там прогресував, а потім з'явилася можливість перейти в Зорю. Як тільки я дізнався, що команду очолив Скрипник і він мене запрошує, то я одразу зрозумів, що це дуже перспективний проект і звідси можна потрапити в збірну. Так і вийшло: чотири місяці – і виклик у збірну", – сказав Іванісеня в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, 25-річний футболіст готуватиметься з командою Андрія Шевченка до матчів проти Естонії (14 листопада) та Сербії (17 листопада). В поточному сезоні він зіграв 13 матчів в УПЛ та забив 1 гол.

Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштують

blog_ava
Головні новини 10 листопада: расистський скандал зіпсував матч Шахтар – Динамо, Ліверпуль зробив заявку на чемпіонство
08:00
567
Теги
Дмитро Іванісеня Дмитро Іванісеня Збірна України Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
9
год
:
58
хв
Туреччина
19:00
Ісландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук