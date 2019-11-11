Іванісеня: Два роки тому я був без команди, а тепер їду в збірну України

Півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня поділився емоціями від дебютного виклику до національної збірної України.

"Я дізнався про виклик від Богдана Михайліченка. Він мені зателефонував і каже: "Тебе що, у збірну викликали?" А я сидів з сім'єю вдома і кажу: "Та я не знаю, якщо чесно". Він сказав: "Подивись, там на сайті написали". Я спочатку шокований був. Вся моя сім'я раділа за мене, і я теж почав радіти. Величезні емоції, які важко передати словами.

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Два роки тому я був без команди, тренувався в Києві на штучному полі і дивився футбол по телевізору – а завтра їду в збірну. Я трохи пограв у Динамо Тбілісі, там прогресував, а потім з'явилася можливість перейти в Зорю. Як тільки я дізнався, що команду очолив Скрипник і він мене запрошує, то я одразу зрозумів, що це дуже перспективний проект і звідси можна потрапити в збірну. Так і вийшло: чотири місяці – і виклик у збірну", – сказав Іванісеня в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, 25-річний футболіст готуватиметься з командою Андрія Шевченка до матчів проти Естонії (14 листопада) та Сербії (17 листопада). В поточному сезоні він зіграв 13 матчів в УПЛ та забив 1 гол.

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