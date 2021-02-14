Перший офіційний поєдинок Зорі у новому році запам'ятається півзахиснику луганців на все життя.

У матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги Зоря на власному полі здолала одного з головних конкурентів у боротьбі за медалі – чернігівську Десну (2:1). Поєдинок надовго запам'ятається півзахиснику луганців Дмитру Іванісені.

Ювілейний гол Гладкого у відеоогляді матчу Зоря – Десна – 2:1

Наприкінці зустрічі в одному з епізодів з 27-річним футболістом стався неприємний інцидент – Дмитро у верховій боротьбі з Максимом Дегтярьовим недорахувався зуба. І все б нічого, але 14 лютого (у День всіх закоханих) Іванісеня веде свою кохану під вінець.

На втрату зуба звернула увагу дівчина футболіста Юля, яка на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram написала: "Як бути, якщо ми завтра йдемо в ЗАГС, а Дімі у грі вибили зуб? Зубна фея вирішила прийти під час матчу. Тільки у нас таке могло трапитися. Напевно, подумаю, що відповісти під час розпису".

Зоря завдяки дублю Гладкого перемогла Десну в битві за п'єдестал УПЛ