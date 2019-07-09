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Іван Франко зацікавив ПСЖ

18:25 1173 Читать на русском
Іван Франко зацікавив ПСЖ
Іван Франко / Фото ФК Лібертад

Чемпіон Франції звернув увагу на гравця з непересічним для України прізвищем.

Нападник парагвайського Лібертада Іван Франко зацікавив ПСЖ, інформує GetFootballNewsFrance.

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Джерело стверджує, що у контракті 19-річного форварда є клаусула у розмірі 7,1 мільйона євро. Віце-президент Лібертада Рубен Ді Торе підтвердив, що паризький гранд розглядає можливість підписання молодгого парагвайця.

У минулому сезоні Франко забив 6 голів у 16 матчах чемпіонату Парагваю.

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Теги
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