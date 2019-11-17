Італійського тренера звільнили після перемоги його команди з рахунком 27:0

Президент італійського клубу Інвіктасауро Паоло Броджеллі звільнив головного тренера юніорської команди Массімільяно Річчіні.

Здавалося б, типова ситуація, нічого особливого. Але наставника відправили у відставку після перемоги його команди з рахунком 27:0. Інвіктасауро розгромив команду Маріна Кальчо. Президента переможців розлютив результат матчу.

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"Ми були приголомшені і глибоко шкодуємо, що наша команда юніорів обіграла суперника з рахунком 27:0. Це не в дусі цінностей молодіжного футболу. Суперника завжди потрібно поважати, а сьогодні цього не було.

Як президент, я щиро вибачаюся перед клубом Маріна Кальчо. Можу підтвердити, що наша рада директорів одноголосно вирішила звільнити тренера Річчіні. Наші тренери зобов'язані не тільки навчати молодь, а й виховувати її. В цьому випадку цього не сталося", – цитує президента Sky Sport Italia.

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