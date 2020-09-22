33-річний Даніеле Де Сантіс та його 30-річна дівчина Елеонора Манта були знайдені мертвими у власному будинку, інформує La Repubblica.

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Сусіди почули крики і відразу викликали поліцію. На місці злочину їх чекала страшна картина – Де Сантіс та його кохана загинули від численних ножових поранень. Кілька свідків підтвердили, що бачили чоловіка з ножем, який біг вулицею. Справу взяв під свій контроль головний прокурор міста Лечче, в якому проживала пара.

Де Сантіс був відомим арбітром на рівні Серії С та В. Всього за свою кар'єру він провів 130 офіційних матчів.

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