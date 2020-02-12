Італійського арбітра на рік відсторонили від футболу за удар воротаря

Непересічний випадок трапився у восьмому італійському футбольному дивізіоні.

Антоніо Мартіньєлло, рефері у восьму дивізіоні чемпіонату Італії, вилучив з поля воротаря клубу Борго Мальяно Маттео Чіччіолі в матчі проти Монтоттоне, повідомляє інформаційне агентство ANSA.

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Після гри голкіпер вирішив переговорити з арбітром і, ймовірно, висловити свої претензії, але замість цього отримав удар головою. Чіччіолі в результаті з травмами був госпіталізований в одну з лікарень міста Мачерата.

Дискваліфікація Мартіньєлло не тільки не дозволить йому судити протягом року, а й відвідувати розташування клубів і національних команд Італії на всіх рівнях. В офісі начальника поліції Мачерати заявили, що покарання судді повністю виправдане, оскільки Мартіньєлло подав поганий приклад молоді.

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