Італійський гранд націлився на підписання українського хавбека "гірників" та вже зробив офіційну пропозицію щодо трансферу, стверджує британський журналіст Бен Джейкобс.

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Зазначається, що між Ювентусом та Шахтарем наразі ведуться перемовини про можливий перехід 22-річного гравця. Спортивний директор італійського клубу Крістіано Джунтолі зацікавлений у підписанні та вважає, що Судаков підходить під стиль гри команди. До півзахисника також проявляють інтерес Наполі та англійський Брентфорд, проте Ювентус першим надіслав офіційну пропозицію.

До слова, у нинішньому сезоні Георгій Судаков провів 35 матчів за клуб, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач. Його контракт з Шахтарем розрахований до 2028 року, портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 32 мільйони євро.

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