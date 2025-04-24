Шахтар отримав пропозицію щодо трансферу Судакова – італійський топ-клуб випередив Наполі та англійців
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков влітку може перейти до туринського Ювентуса.
Італійський гранд націлився на підписання українського хавбека "гірників" та вже зробив офіційну пропозицію щодо трансферу, стверджує британський журналіст Бен Джейкобс.
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Зазначається, що між Ювентусом та Шахтарем наразі ведуться перемовини про можливий перехід 22-річного гравця. Спортивний директор італійського клубу Крістіано Джунтолі зацікавлений у підписанні та вважає, що Судаков підходить під стиль гри команди. До півзахисника також проявляють інтерес Наполі та англійський Брентфорд, проте Ювентус першим надіслав офіційну пропозицію.
До слова, у нинішньому сезоні Георгій Судаков провів 35 матчів за клуб, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач. Його контракт з Шахтарем розрахований до 2028 року, портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 32 мільйони євро.
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