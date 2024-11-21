Італійський клуб потрапив на шпальти газет через плутанину з наставниками команди.

Очільники П'яченци звільнили Карміне Парлато через погані результати. Команда виграла лише один матч із восьми.

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На заміну покликали Сімоне Бентівольйо. Він встиг провести одне тренування, але розірвав контракт. Ультрас команди різко сприйняли призначення екс-гравця Сампдорії та К'єво. Все через те, що його дискваліфіковували за участь у договірних матчах. Щоправда, ця ситуація була у 2011 році.

Наступним тренером П'яченци став Стефано Россіні. З ним команда починала сезон, але місяць тому його звільнили. Россіні вже здобув перемогу, вивівши П'яченцу у 1/8 фіналу Кубка Серії D.

До слова, П'яченца посідає 11 місце в Серії D, набравши 14 очок у 12 матчах чемпіонату.

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