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Тайсон зацікавив італійський клуб

08:46 389 Читать на русском
Тайсон зацікавив італійський клуб
Тайсон / Фото: ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Тайсон потрапив у сферу зацікавлень італійського клубу.

Про інтерес до Тайсона з боку італійського клубу повідомив представник гравця Дієго Дорнелль. Щоправда який саме клуб цікавиться вінгером "гірників" говорити відмовився.

"Зі мною зв'язувався представник італійського клубу, аби дізнатись про умови підписання Тайсона. Є можливість, що переговори будуть рухатись вперед", – цитує Дієго Дорнелля Revista Colorada.

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У складі Шахтаря 30-річний бразилець виступає з 2013 року. Нещодавно повідомлялось про інтерес Сан-Паулу до Тайсона, проте донецький клуб не поспішає відпускати гравця.

Контракт Тайсона з Шахтарем, згідно з даними Transfermarkt, чинний до літа 2021 року.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Італія Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар
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