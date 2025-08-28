30-річний італієць Лука Алуїзі пішов із життя за кілька годин до першого тренування в команді Кастель-Адзара.

Футбольна Італія у траурі – на 30-му році життя помер півзахисник Лука Алуїзі. Як повідомляє Daily Mail, трагедія сталася вдома, де футболіст перебував разом із матір’ю.

Цього літа Алуїзі перейшов із клубу Марта до Кастель-Адзара і вже найближчими днями мав розпочати тренування у новій команді з нижчих дивізіонів. Однак за кілька годин до першого заняття йому стало зле, він знепритомнів. Мати одразу викликала швидку та почала реанімацію, але врятувати життя футболіста медикам не вдалося.

Новий клуб гравця підтвердив сумну звістку, опублікувавши прощальне звернення: "Ми глибоко вражені трагічною новиною про смерть Луки Алуїзі. Молодий футболіст був готовий одягнути нашу футболку і з великим ентузіазмом розпочати нову спортивну пригоду. Кожне тренування, кожен матч, кожен гол: Лука завжди буде з нами. Прощавай, Лука".

У регіоні Вітербо, де мешкав Алуїзі, матчі розпочалися хвилиною мовчання в його пам’ять. Друзі та партнери по команді пообіцяли присвятити йому перші голи в новому сезоні.

