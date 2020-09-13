"Я був дуже задоволений рівнем гравців в нашій команді. Це гравці відмінного рівня. Так, багато молодих, але вони можуть сильно додати. Наприклад, Когут, Вакулко, Ді Франко, Булеца, Назаренко, Сваток – хороша команда, яка може бути в п'ятірці.

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СК Дніпро-1 не може змагатися з Шахтарем, команді складно з Динамо, але всі інші команди можна перемагати. Чи сильніший Колос за СК Дніпро-1? Точно ні", – поділився Ночентіні в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, італійський аналітик приєднався до дніпровського клубу у лютому 2020 року, однак покинув команду наприкінці серпня. Ночентіні відомий тим, що допомагав Мауріціо Саррі під час його роботи у Наполі.

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