Італійський арбітр дискваліфікований на 5 років за удар гравця головою

Не лише гравці інколи можуть не стримати свої емоції на полі, така слабкість є і у арбітрів.

Справжній сюрреалізм відбувався у матчі восьмого дивізіону чемпіонату Італії між командами Буггерру і Монреалі Кальчо, повідомляє Football Italia.

В Італії переграють матч через помилку арбітра – безпрецедентний випадок

У другому таймі гравець гостей, який перебував на лаві запасних, підбіг до бровки, щоб допомогти своїй команді швидше ввести м'яч в гру. Це не сподобалося боковому арбітру, в результаті чого зав'язалася бійка між гравцем і лайнсменом, під час якої боковий рефері головою вдарив футболіста. Ситуація спровокувала бійку фанатів двох команд, через що матч був зупинений на 69-й хвилині.

Горе-лайнсмена дискваліфікавли на 5 років. Команди дограють матч 1-го грудня.

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