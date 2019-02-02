Італійські музиканти напишуть пісню на честь Асторі

Італійський гурт Stadio оголосив, що незабаром напише пісню, присвячену капітану Фіорентини Давіде Асторі, якого знайшли мертвим у готельному номері в березні 2018 року.

"Пам'ять про Асторі досі хвилює мене, оскільки він був дійсно хорошою людиною, яка знала, як об'єднувати людей. Давіде був визначальним гравцем для молодих футболістів. Я відчував необхідність позбутися цього болю, і для цього також потрібні пісні", – сказав фронтмен гурту Гаетано Кюррері для Football Italia.

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До слова, Stadio вже писав пісні на честь футболістів. Зокрема, у гурту є пісня, яка присвячена легенді Інтера Джачінто Факкетті й сингл на честь відомого захисника Інтера Гаетано Ширеа.

Колишній захисник помер у березні 2018 року, його знайшли мертвим в готельному номері під час виїзду Фіорентини в Удіне на матч Серії А. Причиною смерті стала брадіаритмія.

Давіде Асторі – смерть Професіонала, Романтика, Капітана