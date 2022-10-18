Італійська асоціація футболістів (AIC) визначила найкращого гравця, найкращого тренера та найкращу команду за підсумками минулого сезону Серії А. Так, найкращим гравцем у сезоні 2021/22 став вінгер Мілана Рафаель Леау, на рахунку якого 11 голів та 8 гольових передач у 34 матчах чемпіонату.

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Найкращим тренером був визнаний наставник Мілана Стефано Піолі, а найкращою командою – чемпіон Італії Мілан.

Приз "Кращий гол чемпіонату" виграв лівий захисник Мілана Тео Ернандес – за забитий м'яч у ворота Аталанти у 36 турі Серії А.

Також AIC склала збірну сезону Серії А. До неї потрапили Майк Меньян, Джованні Ді Лоренцо, Бремер, Фікайо Томорі, Тео Ернандес, Ніколо Барелла, Сергєй Мілінковіч-Савіч, Марцело Брозович, Чіро Іммобіле, Рафаель Леау та Душан Влаховіч.

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