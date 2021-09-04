"Ми знаємо, що повинні перемагати, адже втратили очки у попередньому матчі. У нас є все, щоб зіграти вдало. Ми знаємо, що завтра можемо перемагати, хоч це і буде непросто. Будь-який матч зі Швейцарією є важким.

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Не можна ставати заручником спогадів про звитягу на Євро-2020. 11 липня була чудова ніч, але зараз про це треба забути. Кожен з нас буде пам'ятати про той тріумф. Але майбутнє – інше, нам потрібно тепер перемагати", – цитує Манчіні Football Italia.

Зауважимо, Італія після 4-х зіграних турів очолює групу С з 10-ма заліковими балами. Матч зі швейцарцями, які йдуть другими, відбудеться вже завтра, 5 вересня.

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