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Італія змінила правила для вирішальних матчів Кубка

16:50 14 Читать на русском
Італія змінила правила для вирішальних матчів Кубка
Мілан – Ювентус / Reuters

Півфінали та фінал Кубка Італії 2019/20 відбудуться з незначною зміною правил.

Регламентом не будуть передбачені екстра-тайми, інформує офіційний сайт Серії А.

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Таке рішення ухвалене, щоб гравці не отримували зайві навантаження після трьох місяців перерви. Якщо команди не виявлять сильнішого в основний час, то відразу почнеться серія пенальті. Щоправда, правило гостьового гола залишається чинним.

Нагдаємо, у перших поєдинках півфіналу Мілан вдома розписав нічию з Ювентусом (1:1), а Наполі на виїзді мінімально переміг Інтер. Матчі-відповіді відбудуться 12 і 13 червня.

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Теги
Італія Кубок Італії Футбольні правила Кубок Італії 2019/20
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