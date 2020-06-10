Італія змінила правила для вирішальних матчів Кубка

Півфінали та фінал Кубка Італії 2019/20 відбудуться з незначною зміною правил.

Регламентом не будуть передбачені екстра-тайми, інформує офіційний сайт Серії А.

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Таке рішення ухвалене, щоб гравці не отримували зайві навантаження після трьох місяців перерви. Якщо команди не виявлять сильнішого в основний час, то відразу почнеться серія пенальті. Щоправда, правило гостьового гола залишається чинним.

Нагдаємо, у перших поєдинках півфіналу Мілан вдома розписав нічию з Ювентусом (1:1), а Наполі на виїзді мінімально переміг Інтер. Матчі-відповіді відбудуться 12 і 13 червня.

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