Дімарко зазнав болючого удару під час матчу з Іспанією (0:1), унаслідок чого на його нозі утворилася гематома. Як інформує Gazzetta dello Sport, вчора в нього відбувся медичний огляд, і сьогодні гравець Інтера приступив до лікування, пропустивши два тренування. У понеділок він не зможе допомогти своїй команді у грі з Хорватією.

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Очікується, що місце Дімарко на лівому фланзі оборони займе або Андреа Камб'ясо (Ювентус), або Маттео Дарміан (Інтер).

Нагадаємо, що Дімарко запам'ятався "привозом" на 23-й секунді стартового матчу "Скуадри адзурри" на Євро-2024 з Албанією. Він слабко вкинув м'яч з ауту на свого партнера, внаслідок чого суперник здійснив перехоплення і забив найшвидший м'яч в історії чемпіонатів Європи.

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