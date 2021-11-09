Нападник Лаціо Чіро Іммобіле не допоможе збірній Італії у листопадових поєдинках.

Форвард "орлів" вже покинув розташування команди Роберто Манчіні, інформує офіційний сайт Федерації футболу Італії.

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Іммобіле отримав пошкодження ще в останньому турі Серії А. Ретельне обстеження підвтердило серйозність травми, тому Манчіні вирішив відпустити бомбардира. На його місце викликаний 22-річний Джанлука Скамакка із Сассуоло.

Нагадаємо, у листопаді італійці проведуть два завершальні матчі відбору на ЧС – 12-го проти Швейцарії і 15-го проти Північної Ірландії. Наразі чемпіони Європи ділять першу сходинку групи з "наті", маючи по 14 очок.

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