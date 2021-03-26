"Скуадра адзурра" почала кваліфікацію з упевненої перемоги над збірною Північної Ірландії та разом зі Швейцарією очолює турнірну таблицю групи С. Однак важливе навіть не це.

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Хороший знак для Італії полягає в тому, що Роберто Манчіні не зазнав жодної поразки у перших 15-ти домашніх матчах на чолі національної команди. Це лише третій випадок у історії збірної. Попередні два завершилися тріумфом на чемпіонатах світу. Першому це досягнення підкорилося Енцо Беарзоту (1982), а у 2006-му його повторив Марчелло Ліппі.

Нагадаємо, Роберто Манчіні очолив збірну Італії у травні 2018 року. Відтоді "Скуадра Адзурра" зіграла 26 поєдинків: 17 перемог, 7 нічиїх та 2 поразки.

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