Євро-2024 U-17

Італія – Португалія – 3:0

Голи: Колетта, 7, Камарда, 16, 50

В Італії була дуже сумна історія виступів на цьому турнірі, який колись починався як чемпіонат U-16, а згодом еволюціонував до 17-річних. Апеннінці виграли перший розіграш у 1982 році, а далі було аж шість поразок у фіналах.

Італія внесла до попередньої заявки на Євро-2024 гравця, який пропустив сезон через дискваліфікацію

Сьогодні також фаворитом була Португалія, але в "адзурріні" були інші плани. Вже на шостій хвилині хавбек Роми Федеріко Колетта замкнув подачу з флангу від свого одноклубника Крістіана Кама. Невдовзі захисник "вовків" оформив асистентський дубль, допомігши відзначитися Камарді.

Франческо дуже хотів стати найкращим бомбардиром Євро. На старті другого тайму забив ще один м'яч, старався більше, але не вийшло. Форвард Мілана невдовзі має підписати перший професійний контракт. Кажуть, зарплата буде 800 тисяч на рік. Дуже непогано, як для 16-річного хлопця.

"Зараз я не ходжу на Сан-Сіро": інтерв'ю Мальдіні – про звільнення з Мілана, секрет Інтера та найкращі часи в футболі