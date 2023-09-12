Стало відомо, чому захисник Шахтаря і збірної України Микола Матвієнко не зіграє проти Італії на Сан-Сіро.

У матчі Україна – Англія (1:1) Матвієнко вийшов у стартовому складі, але був замінений після першого тайму. Сергій Ребров тоді заявив, що причиною стало пошкодження. Микола готувався до гри з Італією, але в підсумку не потрапив навіть до заявки.

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Як з'ясувалося, у захисника Шахтаря загострення хронічної проблеми ахіллових сухожиль. Напередодні Матвієнко провів усе тренування на Сан-Сіро, однак хронічна проблема не дає можливості бути оптимально готовим до гри. Саме тому він не зіграє проти Італії, інформує офіційний сайт УАФ.

Матч Італія – Україна відбудеться 12 вересня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45 за київським часом. У попередніх 4-х зіграних поєдинках відбору "синьо-жовті" набрали 7 очок і посідають друге місце групи С. Італія має 4 бали в 3-х зіграних матчах. Лідирує збірна Англії – 13 пунктів у 5-ти турах кваліфікації на Євро-2024.

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