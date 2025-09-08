Кваліфікація до чемпіонату світу-2026.

Група I

Ізраїль – Італія – 4:5

Голи: Локателлі, 16, (аг.), Перец, 52, 90, Бастоні, 87 (аг.) – Кін, 40, 54, Політано, 59, Распадорі, 81, Тоналі, 90+1

Група L

Хорватія – Чорногорія – 4:0

Голи: Якіч, 35, Крамаріч, 51, Куч, 86, (аг.), Перішіч, 90+2

Вилучення: Булатовіч, 42 (Чорногорія)

Гібралтар – Фарерські острови – 0:1

Гол: Агнарссон, 68

Центральний матч ігрового вечора проходив між Ізраїлем та Італією. "Скуадра адзурра" підходила до матчу на третьому місці в групі, поступаючись саме Ізраїлю та Норвегії. Початок вийшов невдалим, адже вже на 16-й хвилині Локателлі забив, але у власні ворота. До перерви італійці відігрались: це Мойзе Кін після скидання Ретегі пробив у ближній кут з-за меж штрафного.

Данія розгромила Грецію, Швейцарія знищила Словенію за 20 хвилин, Косово сенсаційно перемогло Швецію

Але старт другого тайму знову був за Ізраїлем – тепер Перец вивів господарів вперед. Однак, уже через 2 хвилини Кін рахунок зрівняв, а Політано на 59-й вже вивів Італію вперед. Відзначимо, що Матео Ретегі виступив у ролі диспетчера, записавши до свого активу аж 3 результативні передачі. А Распадорі під кінець зустрічі зробив перевагу "Скуадри адзурри" комфортною – цього разу асистував Фраттезі. Щоправда, Ізраїль знову зусиллями італійців скоротив відставання – тепер у власні ворота забив Бастоні.

На цьому найцікавіше лише почалось, адже на 90-й хвилині Дор Перец шокував Італію, головою замкнувши скидання Єхезкела на дальню стійку – 4:4! Гаттузо лютує, але Тоналі швидко повернув перевагу – передача хавбека Ньюкасла не знайшла адресата та залетіла у ворота, а голкіпер був дезорієнтований захисником. Ізраїльтяни ще мали нагоди, однак Італія втримала таку важливу перемогу.

У групі L відбулось одразу два матчі. Фарерські острови вирвали перемогу над Гібралтаром – єдиний гол у зустрічі забив Агнарссон. А Хорватія не зазнала проблем проти Чорногорії. Ближче до кінця першого тайму Якіч вивів хорватів вперед після асисту Модріча, а на старті другого Крамаріч подвоїв перевагу "картатих" – гольова передача в активі Станішіча. Куч на 86-й хвилині ще й добив Чорногорію, зрізавши м'яч у власні ворота, а крапку в зустрічі поставив Перішіч – 4:0 на користь хорватів.