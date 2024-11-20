Молодіжна збірна України провела товариську зустріч проти Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Першими забили італійці, але українці швидко відновили рівновагу: Квасниця перехопив неточну передачу суперника, прокинув м'яч собі на хід і точним ударом в дальній кут з-за меж штрафного зрівняв рахунок.

Збірна України розкішною комбінацією вирвала нічию проти Італії – молодіжка встояла проти двох грандів

Наприкінці першого тайму Італія знову вийшла вперед і пішла на перерву з мінімальною перевагою. Однак українці зрівняли рахунок наприкінці матчу.

Другий гол став результатом чудової комбінації: Царенко віддав прекрасний пас на Краснопіра, і тому залишилось лише підставити ногу у воротарському майданчику – м'яч опинився у воротах.