Італія U-21 – Україна U-21 – відео голів та огляд товариського матчу
Молодіжна збірна України провела товариську зустріч проти Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Першими забили італійці, але українці швидко відновили рівновагу: Квасниця перехопив неточну передачу суперника, прокинув м'яч собі на хід і точним ударом в дальній кут з-за меж штрафного зрівняв рахунок.
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Наприкінці першого тайму Італія знову вийшла вперед і пішла на перерву з мінімальною перевагою. Однак українці зрівняли рахунок наприкінці матчу.
Другий гол став результатом чудової комбінації: Царенко віддав прекрасний пас на Краснопіра, і тому залишилось лише підставити ногу у воротарському майданчику – м'яч опинився у воротах.