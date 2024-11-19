Молодіжні збірні Італії та України зустрічаються в товариському матчі. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Італія U-21 – Україна U-21 відбудеться у вівторок, 19 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:15 за київським часом. Безкоштовну трансляцію надає YouTube-канал УАФ.

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Молодіжна збірна України напряму гарантувала собі вихід на Євро-2025, тому в листопаді проводить два товариські матчі. Перший спаринг проти Португалії завершився феєричною нічиєю 3:3. Італія також потішила результативним футболом з Францією – 2:2.

Стартовий склад збірної України: Нещерет – Крупський, Козік, Батагов, Кузик – Варфоломєєв, Яцик – Квасниця, Федор, Брагару – В'юнник.

Стартовий склад Італії: