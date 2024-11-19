Молодіжні збірні Італії та України зіграли товариський матч. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Італія U-21 – Україна U-21 – 2:2

Голи: Фаббіан, 26, Еспозіто, 45 – Квасниця, 28, Краснопір, 83

Після феєричної перестрілки з Португалією (3:3) Унаї Мельгоса провів серйозну ротацію. Місце у старті збірної України зберегли лише 4 гравці – Батагов, Козик, Яцик і Брагару.

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Половину першого тайму можна викинути і забути. Італійці значно більше володіли м'ячем, але до небезпеки доходило вкрай рідко. Згадується лише удар Казадеї на 4-й хвилині, з яким впорався Нещерет. У наших хлопців двічі здалеку прикладався Кузик, але без особливого успіху.

Гол Італії на 26-й хвилині прийшов наче грім серед ясного неба. Палестра на правому фланзі накрутив Брагару і подав у карний майданчик, де Фаббіан ідеально піймав м'яч у повітрі. Втім, вже за 2 хвилини Україна відповіла! Фаббіан віддав боржок, виконавши піжонську поперечну передачу, за яку нагримають навіть в дитячій секції. Квасниця перехопив і більярдно поклав у нижній кут.

Команди демонстрували вбивчу реалізацію, доводячи до гола кожен путній момент. На жаль, під завісу першого тайму це ще раз вдалося італійцям. Небезпечний штрафний відбила стінка, але кутовий став фатальним. Подача на ближній кут, Еспозіто вклинився між трьома опікунами – 2:1.

Тренери провели кілька замін, але картина гри серйозно змінилась. Тепер м'ячем більше володіла Україна, якій треба відігруватись. Козік з вигідної позиції пробив неточно, злива подач "синьо-жовтих" не доходив до цілей.

На 83-й хвилині удача нарешті посміхнулась нашій команді. Підопічні Мельгоси розіграли чудову комбінацію з 4 передачами в дотик. Автором гола став Краснопір, якому Царенко викотив на порожній кут.

2:2 – молодіжна збірна України з хорошим настроєм завершує 2024 рік. Вихід на Євро-2025 був оформлений дуже впевнено, а листопадові спаринги з грандами лише підтвердили якість команди Унаї Мельгоси. 3 грудня у Братиславі відбудеться жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи, який прийматиме сусідня Словаччина.