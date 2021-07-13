КОНМЕБОЛ пропонує УЄФА провести спільний поєдинок за "Суперкубок світу", повідомляє журналіст Луїс Мазарієгос.

Збірна Італії влаштувала потужний чемпіонський парад у Римі – відео з місця подій

Оскільки Кубка конфедерацій більше не існує, то Аргентина й Італія могли б визначити сильнішого у скороченому варіанті змагання. Проведення такого матчу у 2021 році малоймовірне через щільність графіку. Натомість у 2022-му УЄФА та КОНМЕБОЛ могли б підшукати вільну дату, щоб організувати видовище.

Нагадаємо, Італія перемогла Англію в серії пенальті та стала чемпіоном Європи. Своєю чергою, Аргентина мінімально здолала Бразилію, оформивши титул найсильнішої команди Південної Америки.

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