Італія та Аргентина можуть розіграти Суперкубок світу – УЄФА отримав сенсаційну пропозицію
Переможці Євро та Копа Амеріка можуть помірятися силами в революційній зустрічі.
КОНМЕБОЛ пропонує УЄФА провести спільний поєдинок за "Суперкубок світу", повідомляє журналіст Луїс Мазарієгос.
Збірна Італії влаштувала потужний чемпіонський парад у Римі – відео з місця подій
Оскільки Кубка конфедерацій більше не існує, то Аргентина й Італія могли б визначити сильнішого у скороченому варіанті змагання. Проведення такого матчу у 2021 році малоймовірне через щільність графіку. Натомість у 2022-му УЄФА та КОНМЕБОЛ могли б підшукати вільну дату, щоб організувати видовище.
Нагадаємо, Італія перемогла Англію в серії пенальті та стала чемпіоном Європи. Своєю чергою, Аргентина мінімально здолала Бразилію, оформивши титул найсильнішої команди Південної Америки.
Італія врятувала футбол, або Чому перемога Англії була б великим соромом