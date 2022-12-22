Збірна Італії розпочне своє нове партнерство з Adidas з 2023 року, тому після 20 років співпраці з Puma розпрощалася із цим брендом. Про це повідомляє офіційний твіттер "Скудари Адзурри".

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Контракт Італії з Puma спливає 31 грудня 2022 року, і Федерація футболу Італії красиво попрощалася з цим технічним спонсором – плакатом та рекламою на всю сторінку у різних газетах. На зображенні показано 13 різних дизайнів форми, які носила збірна Італії за 20-річний період співпраці з Puma. Саме у цій формі Італія вигравала ЧС-2006 та Євро-2020.

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