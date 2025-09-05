Відбір до ЧС-2026

Італія – Естонія – 5:0

Голи: Кін, 58, Ретегі, 69, 89, Распадорі, 71, Бастоні, 90+2

Чорногорія – Чехія – 0:2

Голи: Черв, 3, Черни, 90+7

Молдова – Ізраїль – 0:4

Голи: Перец, 15, Соломон, 35, Барібо, 59, Глух, 77

Фарерські острови – Хорватія – 0:1

Гол: Крамаріч, 31

Італія провела перший матч під керівництвом нового наставника Дженнаро Гаттузо. На перерву "Скуадра адзурра" пішла за нічийного рахунку, але тільки через свою недбалість – моментів було достатньо. А ось уже в другому таймі команда Гаттузо зламала оборону збірної Естонії – відзначилися три форварди: Кін, Ретегі та Распадорі. Також вже у компенсований час свій гол забив і захисник Бастоні.

Збірна Ізраїлю була сповнена рішучості зберегти триочкову перевагу над збірною Італії – і домоглася свого. У гостьовому матчі з Молдовою найкращим чином проявив себе екс-вінгер Шахтаря Манор Соломон. Ще в першому таймі він оформив гол+пас: спочатку новачок Вільяреала асистував Дору Перецу, а потім забив сам. Він почав гольову атаку ще на своїй половині поля, протягнув м'яч на 40 метрів, обіграв партнера і завдав удару в нижню шістку з дальньої дистанції.

Збірні Чехії та Хорватії здобули мінімальні перемоги в гостьових матчах з Чорногорією та Фарерськими островами. Особливо ця перемога була важлива для збірної Чехії, яка в попередньому матчі зазнала розгромної поразки від хорватів (1:5). У Подгориці обидві команди не реалізували велику кількість гольових моментів: чехи могли перемагати з більшим рахунком, а півзахиснику Ланса і збірної Чорногорії Булатовічу буде снитися епізод з влучанням у поперечину. Зрештою все вирішили голи Черва та Черни на початку та у самому кінці гри.