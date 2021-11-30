Наставник національної команди Італії Роберто Манчіні вимагає більше спарингів перед плей-офф відбору ЧС-2022.

Збірна Італії може провести товариський поєдинок під час під час зимової перерви у Серії, яка триватиме з 28 січня по 4 лютого, повідомляє Sport-express.

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На спарингу наполягає тренер "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні, але фахівець поки не отримав схвалення від місцевої федерації. Серед потенційних суперників розглядаються учасники плей-офф відбору ЧС-2022: Росія, Україна та Шотландія.

Нагадаємо, весною італійці у стикових матчах зустрінуться зі збірною Португалії, а українці – з шотландцями.

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