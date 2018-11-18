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ЛІГА НАЦІЙ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ІТАЛІЯ - ПОРТУГАЛІЯ

Італія – Португалія – 0:0 – відеоогляд матчу

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Італія – Португалія – 0:0 – відеоогляд матчу
Італія – Португалія – відеоогляд матчу

Португалія зіграла внічию з Італію у 5 турі Ліги націй. Дивіться відеоогляд матчу Італія – Португалія.

Як і рік тому у матчі плей-офф на ЧС-2018 проти Швеції, Італія не зуміла на Сан-Сіро здобути таку важливу перемогу. Португалія втримала необхідну нічию та виграла групу 3, ставши першим півфіналістом Ліги націй.

Ліга націй: Португалія втримала нічию в матчі з Італією та забезпечила собі перемогу в групі

У піренейців 7 очок та матч проти Польщі, яка вже оформила виліт у дивізіон B. Італія завершила Лігу націй з 5 очками в активі – це друга позиція.

Ліга націй, 5 тур. Дивізіон А, група 3

Італія – Португалія – 0:0

Ліга націй5 тур

Італія - Португалія: Субота 17 листопада 2018

Італія
Матч завершено
0 : 0
Португалія
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Відеоновини Ліга націй Італія - Португалія Італія Італія Португалія Португалія
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