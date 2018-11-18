Італія – Португалія – 0:0 – відеоогляд матчу

Португалія зіграла внічию з Італію у 5 турі Ліги націй. Дивіться відеоогляд матчу Італія – Португалія.

Як і рік тому у матчі плей-офф на ЧС-2018 проти Швеції, Італія не зуміла на Сан-Сіро здобути таку важливу перемогу. Португалія втримала необхідну нічию та виграла групу 3, ставши першим півфіналістом Ліги націй.

Ліга націй: Португалія втримала нічию в матчі з Італією та забезпечила собі перемогу в групі

У піренейців 7 очок та матч проти Польщі, яка вже оформила виліт у дивізіон B. Італія завершила Лігу націй з 5 очками в активі – це друга позиція.

Ліга націй, 5 тур. Дивізіон А, група 3

Італія – Португалія – 0:0