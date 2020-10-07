Збірні Італії, Польщі та Хорватії здобули перемоги у спарингах. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Швейцарія – Хорватія – 1:2

Голи: Гаврановіч, 31 – Брекало, 42, Пашаліч, 67

Польща – Фінляндія – 5:1

Голи: Гросіцкі, 9, 18, 38, Пйонтек, 53, Мілік, 87 – Нісканен, 68

Італія – Молдова – 6:0

Голи: Крістанте, 16, Капуто, 23, Ель-Шаараві, 30, 45+1, Посмак, 39 (авт), Берарді, 72

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Чинні віце-чемпіони світу не без проблем здолали суперника збірної України у Лізі націй – Швейцарію. Саме господарі відкрили рахунок в середині першого тайму, але ще до перерви "картаті" відновили рівновагу. Переможний гол у свій актив записав одноклубник нашого Руслана Маліновського у Аталанті Маріо Пашаліч.

Польща без низки лідерів розібралася з Фінляндією. Ще до перерви Каміл Гросіцкі оформив хет-трик, а у другій половині по голу додали Пйонтек та Мілік, на що фіни відповіли лише голом Нісканена. Динамівець Томаш Кендзьора усю гру провів на лаві для запасних.

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Роберто Манчіні продовжує колекціонувати досягнення на чолі збірної Італії. Цього разу постраждала Молдова, яка отримала 5 м'ячів ще до перерви. "Скуадра Адзурра" зробила таке втретє у своїй історії після матчу з Єгиптом у 1928-му і з Мальтою у 1987 році. Франческо Капуто став 56 гравцем, якому Манчіні давав ігровий час під час своєї роботи у збірній. Нападник Сассуоло відзначив дебют голом.

Також відзначимо, що у головного тренера Апеннінської команди тепер 15 перемог у 22-х матчах. Жоден тренер ніколи не досягав таких результатів на чолі збірної Італії.