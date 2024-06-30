Попри швидкий виліт італійців з Євро-2024 FIGC вирішила залишити Лучано Спаллетті на посаді головного тренера, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Спаллетті висловив свою думку щодо вильоту Італії з Євро-2024: "Це не такий скандальний результат, як може здатися"



65-річний фахівець та президент Федерації футболу Італії провели прес-конференцію, де було офіційно підтверджено інформацію, що Спаллетті залишиться на посаді головного тренера. Його чинний контракт розрахований до літа 2026 року, тобто наступного чемпіонату світу.

Нагадаємо, Італія вилетіла вже на першій стадії плей-офф Євро-2024, без шансів програвши Швейцарії (0:2). Таким чином, чинний чемпіон вже вибув з боротьби за трофей.

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